Рассмотрение жалобы адвоката Голунова перенесли на 2 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 2 декабря на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрит жалобу адвоката журналиста "Медузы" Ивана Голунова на бездействие следствия по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание по жалобе Голунова в порядке ст. 125 УПК РФ перенесено на 2 декабря на 10:00 мск", - сказали в пресс-службе. Слушания по жалобе проходят в Мосгорсуде в связи с тем, что материалы имеют гриф "секретно". В пятницу Мосгорсуд и еще ряд районных судов столицы были эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании.

Защита Голунова в жалобе просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывает, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, он просит суд обязать следователя устранить нарушения.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

После этого начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин были уволены со службы, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров на время проведения проверки был отстранен от занимаемой должности, еще четверо сотрудников УВД по ЗАО уволены по итогам служебной проверки после уголовного дела в отношении журналиста.