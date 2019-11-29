Путин призвал вернуть целевое высшее образование для коренных малочисленных народов

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказался за возвращение целевого бюджетного высшего образования для коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Проблему с получением образования для коренных малочисленных народов на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям поднял руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. Он пожаловался, что существовавшая ранее квота на обучение в Институте народов Севера при Российском педагогическом университете имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге теперь не работает.

"Я думаю, что Григорий Петрович прав", - выслушав Ледкова, сказал Путин. Он полагает, что не случайно в советское время именно в Ленинграде было организовано обучение для представителей коренных малочисленных народов, потому что этот город был центром изучения Севера. Президент затребовал у министра науки и высшего образования Михаила Котюкова статистику, сколько студентов с Крайнего Севера обучаются на данный момент в вузах. Руководитель ведомства не смог предоставить эти данные. "Нет у вас такой статистики, я вижу. Она будет печальной наверняка", - подвел итог глава государства.

"Если целевым образом не будем готовить для этой зоны [специалистов], не будет там специалистов", - считает российский лидер.

Путин также полагает, что во многом решение проблемы упирается в нехватку денег, поскольку у регионов нет средств на поддержку своих представителей, обучающихся в вузах. "Именно в этом наверняка и проблема: надо привезти [студента], поселить, чуть-чуть побольше денежек платить. Бросили просто, и тема умирает. А нужно вернуться [к ней]", - указал президент.

По его оценке, деньги нужны "не такие уж большие, если 100 или 150 человек будут учиться, это для государства российского небольшие расходы". "Надо только добиться того, чтобы люди возвращались [после обучения], нужно приближать образовательные центры к территориям, где люди должны жить и работать", - предупредил он. Причем Путин потребовал от руководителей ведомств "не обсудить, а решить" вопрос: "Обсудить - это мы с вами большие специалисты, будем обсуждать до утра и еще силы останутся, надо решить этот вопрос!".

Межведомственная рабочая группа

Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных отношений, в ходе заседания пояснил, что поднятый Ледковым вопрос будет решен в ближайшее время - на следующей неделе федеральные чиновники планируют посетить Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и разобраться в проблеме.

Мутко также отметил, что созданная в правительстве межведомственная рабочая группа интегрировала все госпрограммы в план реализации новой стратегии национальной политики до 2025 года. "Одна из проблем в том, что вы во вступительном слове сказали - подготовка кадров и возврат их на места, создание и подготовка элит региональных. Мы это в Ханты-Мансийске обсуждали, договорились, <…> увеличили финансирование почти в два раза", - пояснил он.

Вице-премьер обратил внимание главы государства и участников заседания также на тот факт, что в среду было подписано постановление о создании в Москве "Дома дружбы", который должен стать методическим и организационным центром для работы аналогичных региональных центров. "По [национально-культурным] автономиям сегодня поднимается вопрос - мы приняли решение: без всяких конкурсных процедур на базовой основе увеличить поддержку финансовую всех автономий", - добавил Мутко.