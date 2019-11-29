Минобрнауки прорабатывает систему целевого обучения коренных народов Крайнего Севера

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России прорабатывает вопрос совершенствования механизма целевого обучения коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее на Совете по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин поручил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову решить вопрос по возобновлению целевого обучения представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

"Министерство науки и высшего образования РФ занимается проработкой вопроса целевого обучения представителей коренных малочисленных народов регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в решении этого вопроса представляется важным "создание и реализация образовательных программ для коренных народов России в вузах, расположенных на территориях, наиболее приближенных к местам проживания данных народов".

"Следует отметить, что Минобрнауки России проводится работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения реализации соответствующих образовательных программ", - добавили в Минобрнауки.

Так, отметили в министерстве, на базе региональных вузов прорабатывается вопрос создания центров, занимающихся изучением языка, литературы, фольклора и культуры коренных народов Российской Федерации. При этом предполагается, что научную и учебно-методическую поддержку данным центрам могут оказывать ведущие вузы, имеющие соответствующие научные школы и наработанные методики преподавания.

Например, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена может обеспечить реализацию таких программ в сетевой форме и обеспечить подготовку аспирантов, которые впоследствии будут работать в данных центрах.