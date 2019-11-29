{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобрнауки прорабатывает систему целевого обучения коренных народов Крайнего Севера

В ведомстве заявили, что на базе региональных вузов прорабатывается вопрос создания центров, занимающихся изучением языка, литературы, фольклора и культуры коренных народов России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России прорабатывает вопрос совершенствования механизма целевого обучения коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее на Совете по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин поручил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову решить вопрос по возобновлению целевого обучения представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

"Министерство науки и высшего образования РФ занимается проработкой вопроса целевого обучения представителей коренных малочисленных народов регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в решении этого вопроса представляется важным "создание и реализация образовательных программ для коренных народов России в вузах, расположенных на территориях, наиболее приближенных к местам проживания данных народов".

"Следует отметить, что Минобрнауки России проводится работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения реализации соответствующих образовательных программ", - добавили в Минобрнауки.

Так, отметили в министерстве, на базе региональных вузов прорабатывается вопрос создания центров, занимающихся изучением языка, литературы, фольклора и культуры коренных народов Российской Федерации. При этом предполагается, что научную и учебно-методическую поддержку данным центрам могут оказывать ведущие вузы, имеющие соответствующие научные школы и наработанные методики преподавания.

Например, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена может обеспечить реализацию таких программ в сетевой форме и обеспечить подготовку аспирантов, которые впоследствии будут работать в данных центрах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Десять новых детских садов откроют до конца года в Адыгее по нацпроекту
Также в этом году строятся три школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС