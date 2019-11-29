Патриарх Кирилл считает важной близость с протестантами в позиции по ЛГБТ и абортам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил близость позиций Русской православной церкви (РПЦ) и Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) по вопросам нравственности, абортов и гомосексуализма.

"Помимо того, что мы соседи, у нас есть много общего в наших традициях, и здесь я бы хотел особо подчеркнуть отношение к проблеме нравственности, отношение к теме гомосексуальности, абортам, личной нравственности человека. Это то, что является общим для наших церквей, и мы это очень высоко ценим <…> Мы очень ценим позицию вашей церкви и надеемся, что эта позиция не изменится", - сказал патриарх, на встрече с архиепископом ЭЕЛЦ Урмасом Вийлмом в Даниловом монастыре в пятницу.

Он отметил, что богословские отношения Русской православной церкви (РПЦ) с рядом протестантских церквей Европы и Америки в настоящее время осложнены расхождением во взглядах на вопросы об абортах и гомосексуализме.

"Во второй половине ХХ века наша церковь развила очень тесные отношения с протестантским миром, со многими церквами Европы и Америки, и мы считали эту систему очень важной даже в контексте христианской солидарности. Но возникшие расхождения осложнили наши отношения, и в первую очередь - на богословском уровне. Человеческие отношения сохраняются, какое-то практическое сотрудничество сохраняется, но на богословском уровне нам очень сложно вести диалог с теми, кто в этих существенных вопросах принципиально с нами расходится", - добавил предстоятель РПЦ.

Ранее на пятом пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в Москве председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что христианские конфессии, признающие под влиянием светского общества гомосексуализм, эвтаназию и аборты, отказались от христианской нравственности.