Росстат в ходе Всероссийской переписи намерен опросить до 20% населения через интернет

ТЮМЕНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Росстат в 2020 году намерен опросить до 20% населения страны в ходе Всероссийской переписи с помощью интернет-опроса на портале госуслуг. Об этом в пятницу журналистам на первом организационном межрегиональном совещании рассказал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

"Общество стремительно меняется, и то, что 10 лет назад было непривычным и не понятным, сегодня входит в обычную практику. Я вам даже больше скажу: если мы сегодня не обеспечим такой цифровой формат переписи, то потеряем часть аудитории. Мы изучили международный опыт на эту тему: в некоторых странах лишь доли процента воспользовались подобной возможностью (интернет-опрос - прим. ТАСС), самый максимальный результат в 66% зафиксирован в Эстонии, это 2/3 страны, это там, кстати, где мощнейшее электронное правительство, где большое количество сервисов уже не существует ни в каком другом виде, как онлайн. Я считаю, что если мы в России выйдем на 10-20% переписавшихся через интернет, то это будет 100% успех", - сказал он.

По словам Малкова, на портале госуслуг в данный момент зарегистрировано более половины граждан РФ. Их в ведомстве расценивают, как потенциальную аудиторию Всероссийской переписи. "Современному обществу больше интересно общение через интернет. Люди скорее предпочтут пройти интернет-опрос, чем впустить к себе в дом переписчика и потрать на общение с ним до 20 минут", - убежден глава Росстата.

Во время Всероссийской переписи во всех регионах при многофункциональных центрах (МФЦ) будут работать стационарные переписные участки, где можно будет пройти как онлайн-опрос, так и бумажное анкетирование. Подобные краткосрочные центры будут открыты и в местах массового скопления людей: в вузах, в крупных торговых центрах, административных центрах, на крупных предприятиях. В ходе поквартирного обхода, переписчики будут собирать информацию с помощью планшетов со специальным программным обеспечением, которое позволить вводить информацию быстро и избегать ошибок, а также отслеживать Всероссийскую перепись в онлайн-режиме.

О Всероссийской переписи 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей РФ. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. Основной бланк переписи будет содержать 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции и жилищных условиях.