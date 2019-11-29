Посол России во Франции отметил роль соотечественников в распространении русского языка

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Русская община во Франции играет все более важную роль в распространении знаний о России. Об этом заявил в пятницу посол России во Франции Алексей Мешков, выступая в Париже на форуме соотечественников "Будущее начинается сегодня" .

"Очевидно, что сложная международная обстановка и политика санкций по отношению к России со стороны стран Запада ставят новые вызовы перед движением соотечественников", - сказал Мешков. "В этих непростых условиях нам искренне хотелось бы, чтобы русская община во Франции стремилась к консолидации", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что "видит возможность такой консолидации через сохранение и развитие преподавания русского языка, противодействие русофобии, активную многогранную деятельность ассоциаций соотечественников на всех направлениях".

В России, по словам Мешкова, "высоко ценят вклад русской общины в сохранение памяти о захороненных во Франции видных представителях эмиграции, российских воинах, отдавших жизни за свободу Франции". Дипломат особо отметил деятельность ассоциаций соотечественников "Русская память". Большую работу по сохранению культурного наследия ведут общественные комиссии Координационного совета российских соотечественников во Франции, добавил он.

Мешков констатировал, что значительно увеличилось число участников марша памяти ко Дню Победы "Бессмертный полк". В этом году, напомнил посол, только в Париже в нем приняли участие более 2 тыс. человек. "Отрадно, что эта акция становится во Франции традицией и получает все большее распространение - в мае 2019 года "Бессмертный полк" прошел по улицам 10 французских городов", - отметил он.

В открытии конференции приняли участие представители парижской мэрии, Общественной палаты РФ, Российского центра науки и культуры, Института политологии, Фонда правовой поддержки соотечественников. В течение двух дней участники форума обсудят задачи популяризации науки, создание общества русскоязычных ученых, совершенствование методик преподавания русского языка, укрепление связей русской общины с деловым сообществом Франции, налаживание контактов с российскими и французскими гуманитарными организациями, реализацию других проектов, объединяющих разные поколения соотечественников.