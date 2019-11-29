Президент Бразилии призвал граждан и бизнес бойкотировать критикующую его газету

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу призвал граждан отказаться от подписки на критикующую его газету Folha de S.Paulo, а бизнес от размещения в ней рекламы. Соответствующее заявление политик сделал в ходе общения с журналистами.

"Я не хочу больше ее читать, и точка. Советую всей Бразилии не покупать Folha de S.Paulo", - сказал Болсонару в ответ на просьбу прокомментировать исключение газеты из списка изданий, на которые федеральное правительство оформляет подписку. По его мнению, данное печатное издание не заслуживает доверия, поскольку публикует неправду. Газета, которую можно причислить к изданиям левого толка, регулярно выступает с критикой действующей власти, возглавляемой ультраправым политиком.

"Я хочу, чтобы пресса была свободной и независимой, но в первую очередь, чтобы она писала правду", - продолжил он. Болсонару также предостерег предпринимателей от публикации рекламы своей продукции на страницах издания. "Никакой товар, реклама которого будет размещена в Folha de S.Paulo, я не куплю, и точка", - подытожил политик.

В четверг в официальной печати была опубликована информация о проведении 10 декабря электронного тендера на закупку органами федеральной власти услуги по предоставлению подписки на периодические издания в 2020 году. В список вошли 24 газеты и 10 журналов, среди которых не оказалось Folha de S.Paulo, издающейся с 1921 года.

По мнению представителей издания, "позиция федерального правительства противоречит морали и принципам беспристрастности, которыми должны руководствоваться госуправленцы". "Такое отношение является оскорблением всей бразильской прессы", - полагает юрист издания Таис Гаспарян.