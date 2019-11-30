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Дни Москвы в Ханое открылись гала-концертом в Большом театре

Режиссером-постановщиком программы выступил народный артист России Андрис Лиепа

ХАНОЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия фестиваля Дни Москвы в Ханое прошла вечером в пятницу в Большом театре вьетнамской столицы. На главной театральной сцене страны зрителям был представлен концерт от имени правительства Москвы, в который вошли наиболее яркие номера российского балетного искусства.

Режиссером-постановщиком программы выступил советский и российский артист балета, народный артист России Андрис Лиепа. Зрителям были показаны па-де-де из балетов "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Дон Кихот", фрагмент балета "Призрачный бал", а также "Русский танец" и вальс в исполнении артистов балета ведущих музыкальных театров Москвы - Большого театра, театра "Кремлевский балет", театра "Русский балет", московского академического Музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. В холле Большого театра при содействии Российского центра науки и культуры в Ханое была развернута фотовыставка о жизни и творчестве великой русской балерины Майи Плисецкой (1925-2015).

В субботу и воскресенье в пешеходной зоне в самом центре Ханоя пройдет культурный уличный фестиваль "Welcome to Moscow" с участием российских артистов - музыкальных групп "Кватро" и "Бисквит". Посетители фестиваля смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, а также познакомиться с московскими товарами на импровизированной торговой площади и с фотовыставкой "Москва фестивальная".

Программа Дней Москвы в Ханое включает и деловую часть. Находящаяся здесь московская делегация во главе с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым обсуждает с руководством Народного комитета (мэрии) Ханоя и представителями бизнес-кругов вьетнамской столицы перспективы расширения связей двух столиц в сфере городского хозяйства, инфраструктурного развития, а также в торгово-инвестиционной области и туризме.

Теги
РоссияВьетнамПлисецкая, Майя Михайловна
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