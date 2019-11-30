В РФ поставили на учет 8,3 тыс. дронов за два месяца действия закона об их регистрации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россияне по состоянию на 24 ноября зарегистрировали 8,3 тыс. беспилотников, следует из оперативных данных Росавиации.

Регистрация беспилотных летательных аппаратов массой от 0,25 до 30 кг стала обязательной 27 октября, после истечения 30-дневного переходного периода с момента вступления в силу соответствующего закона.

На 22 октября, как сообщала Росавиация, на учет было поставлено более 1,5 тыс. беспилотников. При этом только за неделю с 18 по 24 ноября россияне прошли регистрацию более 1 тыс. дронов.

Начальник управления безопасности полетов ведомства Сергей Мастеров ранее говорил журналистам, что в стране насчитывается порядка 500 тыс. беспилотных аппаратов. За отказ от регистрации дрона его владельцу штраф не грозит, однако полет неучтенного беспилотника будет грозить штрафом до 50 тыс. рублей физическим лицам, а юридическим - до 500 тыс.