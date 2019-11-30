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В РФ поставили на учет 8,3 тыс. дронов за два месяца действия закона об их регистрации

Речь идет о беспилотных летательных аппаратах массой от 0,25 до 30 кг

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россияне по состоянию на 24 ноября зарегистрировали 8,3 тыс. беспилотников, следует из оперативных данных Росавиации.

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Регистрация беспилотных летательных аппаратов массой от 0,25 до 30 кг стала обязательной 27 октября, после истечения 30-дневного переходного периода с момента вступления в силу соответствующего закона.

На 22 октября, как сообщала Росавиация, на учет было поставлено более 1,5 тыс. беспилотников. При этом только за неделю с 18 по 24 ноября россияне прошли регистрацию более 1 тыс. дронов.

Начальник управления безопасности полетов ведомства Сергей Мастеров ранее говорил журналистам, что в стране насчитывается порядка 500 тыс. беспилотных аппаратов. За отказ от регистрации дрона его владельцу штраф не грозит, однако полет неучтенного беспилотника будет грозить штрафом до 50 тыс. рублей физическим лицам, а юридическим - до 500 тыс.

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