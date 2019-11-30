Институт русского языка им. Пушкина проводит курсы для преподавателей и студентов в Гаване

ГАВАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Педагоги Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина до середины декабря будут проводить лекции для кубинских студентов-русистов в стенах Гаванского университета. Также курсы повышения квалификации уже проходят кубинские преподаватели, передает корреспондент ТАСС.

"Мы подготовили большое количество лекций и практических занятий, направленных на то, чтобы познакомить кубинских преподавателей с новейшими методиками, которые применяются в нашем институте. В этот раз мы сделали акцент не только на начальном этапе обучения, но и на специфике обучения вне языковой среды. Программы включают, в частности, фрагменты программ российского телевидения", - рассказала ТАСС в пятницу преподаватель Алла Зайцева. - Для студентов Гаванского университета мы запланировали олимпиаду, в которой смогут принять участие все изучающие русский язык".

По словам представителей Института им. А. С. Пушкина, в ходе командировки также прорабатываются детали новых соглашений с учебными заведениями острова. Как отметила Алла Зайцева в беседе с корреспондентом ТАСС, представители российского вуза планируют внедрить в процесс обучения интерактивные программы, используемые в Москве, а также готовят несколько образовательных проектов для кубинского телевидения и радио.

Кафедра русского языка и литературы

В мае 2017 года на факультете иностранных языков Гаванского университета открылась кафедра русского языка и литературы Института им. Пушкина. Институт полностью обеспечил ее новыми учебниками по русскому языку, литературе и истории, а также оборудовал современными компьютерами, которые подключены к серверу с ресурсами портала "Образование на русском".

Сейчас в Гаванском университете русский язык изучают около 80 человек. Студенты обучаются шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего получают диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык". Позже некоторые учащиеся приезжают в РФ на особых условиях: за счет средств федерального бюджета оплачивается не только их обучение, но и авиаперелет, проживание и медицинская страховка.