Кудрин заявил, что РФ в советский период утратила ряд нужных для модернизации институтов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российское общество в период советского времени утратило ряд институтов, которых сейчас стране не хватает для модернизации, считает сооснователь Общероссийского народного фронта, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Думаю, что, может быть - это моя гипотеза - мы в период советского времени утратили целый ряд институтов, необходимых современному обществу: саморегуляция, ответственность граждан, гражданского общества, влияние политической конкуренции и прочие, которые были теми институтами, которые создали вот эти лучшие образцы. И оказывается, их нельзя создать по подписи на указе, каким-то распорядительным актом с сегодня на завтра. Это нужно выращивать, мы часть культуры как раз утратили. Мы сегодня оказались в ловушке: мы хотим построить эти институты, но у нас не получается", - сказал он, выступая на сессии форума ОНФ.

По его мнению, этап прогресса, который предстоит пройти России, не может быть пройден только лишь методами вертикального управления.

"И горизонтальные связи, в том числе которым способствуют новые технологии, большее наше общение, нахождение постоянно в каком-то общении через интернет - это может способствовать созданию новых механизмов или путей такой модернизации", - сказал Кудрин.