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Посол РФ: соотечественники в США должны способствовать налаживанию двусторонних отношений

Их нормализация отвечает коренным интересам обоих народов, отметил Анатолий Антонов

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне рассчитывает на то, что проживающие в Соединенных Штатах соотечественники будут способствовать нормализации российско-американских отношений. С таким заявлением выступил в субботу посол России в США Анатолий Антонов, выступая на Молодежном форуме в Нью-Йорке.

"Речь идет не о том, чтобы превращаться в обособленное национальное меньшинство и вариться в собственном соку. Наоборот, считаю важным, чтобы вы гармонично интегрировались в американское общество, добивались профессиональных успехов и как избиратели имели возможность конструктивно влиять на политику США на российском направлении", - указал он.

При этом глава дипмиссии подчеркнул, что "речь идет и о противодействии русофобии, и о решении ключевой задачи - налаживании дружественных и взаимовыгодных российско-американских отношений". "Убежден, что их нормализация отвечает коренным интересам обоих народов, благоприятно скажется на положении русскоязычной общины", - отметил он.

В работе Молодежного форума, проходящего в здании генерального консульства РФ в Нью-Йорке, участвуют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в США и говорящие по-русски. Мероприятие проводится пятый год подряд по инициативе Русского центра в Нью-Йорке для популяризации русской культуры и языка и с целью консолидации русскоязычной молодежи Америки.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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