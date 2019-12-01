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Инфекционная больница под Ростовом перестала принимать пациентов из-за увольнения врачей

Граждан будут обслуживать в инфекционных подразделениях медицинских учреждений города Аксая и Центральной городской больницы города Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Единственная инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей стационара, сообщается на сайте администрации города.

"Остановка приема пациентов в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница" связана с увольнением врачей стационара, ранее работавших в больнице. В Специализированной инфекционной больнице Новочеркасска работали три врача стационарного отделения. Двое врачей возрастом старше 70 лет уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным администрации, доктор-инфекционист - заведующий отделением - находится на больничном, он также написал заявление об увольнении.

Средний медицинский персонал работает с пациентами стационарного отделения больницы. "Приказом Минздрава Ростовской области все взрослые пациенты-новочеркасцы будут обслуживаться в инфекционных подразделениях медицинских учреждений города Аксая и Центральной городской больницы города Ростова-на-Дону", - отмечается в сообщении. Дети в зависимости от диагноза будут госпитализированы в детскую городскую больницу Новочеркасска, а также в медучреждения Аксая и центральную больницу Ростова-на-Дону.

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РоссияРостовская область
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