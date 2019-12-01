{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии зажгли первые в стране новогодние елки

На церемонию зажжения из Великого Устюга приехал Дед Мороз и повелитель холода Чысхаан из Оймякона
Описание
© Юлия Бочкарева/ТАСС

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Первые в стране две новогодние елки зажгли в столице Якутии в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается в Якутии". Проведенная акция официально запустила открытие сезона новогодних елок в России, передает корреспондент ТАСС в воскресенье.

Церемония зажжения прошла на двух площадях Якутска в присутствии Деда Мороза, приехавшего из Великого Устюга и повелителя холода Чысхаана из Оймякона [Оймякон признан полюсом холода]. Дед Мороз принял символ холода у Чысхаана, чтобы далее доставить его во все регионы России и зажечь новогодние елки.

"В 17 часов (11 мск) после зажжения главной елки Якутии на площади Ленина в Якутске зажгутся огни во всех районах республики, символизируя тем самым старт новогодних мероприятий по всей стране", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

В воскресенье утром в рамках фестиваля "Зима начинается в Якутии" состоялась также торжественная церемония передачи символического кубка администрации Рязани, которая стала "новогодней столицей". Рязань - седьмой по счету город, который проведет у себя с 7 декабря по 7 января мероприятия, посвященные Новому году. В передаче кубка с хрустальной снежинкой приняли участие сказочные герои - Дед Мороз, Чысхаан и его внучка Зима, представляющая образ якутской зимы.

Как сообщила ТАСС начальник управления культуры и духовного развития мэрии Якутска Антонида Корякина, Дед Мороз поедет завтра дальше, чтобы продолжить акции зажжения новогодних елок по России.

О проекте

Проект "Новогодняя столица России" при Минкультуры РФ запустили в 2012 году для популяризации въездного и внутреннего туризма в стране. Каждый год города направляют заявки и проходят отбор для получения этого статуса. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. В 2013 году новогодней столицей России была Казань, в 2014 году - Вологда, в 2015 году - Владимир, в 2016 году - Сортавала, в 2017 году - Тамбов, а в 2018 году - Ханты-Мансийск.

В рамках фестиваля "Зима начинается в Якутии" проводятся гастрономический фестиваль "Вкус Якутии", конкурс снежных и ледовых скульптур "Бриллианты Якутии", праздник "Строганина", конкурс детского творчества "Бриллиантовые нотки", спортивные состязания по северному многоборью "Игры народов Севера".

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Денис Мацуев выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Мариса Янсонса
Пианист подчеркнул, что Янсонс был одним из самых гениальных и добрых людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС