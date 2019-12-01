В Якутии зажгли первые в стране новогодние елки

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Первые в стране две новогодние елки зажгли в столице Якутии в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается в Якутии". Проведенная акция официально запустила открытие сезона новогодних елок в России, передает корреспондент ТАСС в воскресенье.

Церемония зажжения прошла на двух площадях Якутска в присутствии Деда Мороза, приехавшего из Великого Устюга и повелителя холода Чысхаана из Оймякона [Оймякон признан полюсом холода]. Дед Мороз принял символ холода у Чысхаана, чтобы далее доставить его во все регионы России и зажечь новогодние елки.

"В 17 часов (11 мск) после зажжения главной елки Якутии на площади Ленина в Якутске зажгутся огни во всех районах республики, символизируя тем самым старт новогодних мероприятий по всей стране", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

В воскресенье утром в рамках фестиваля "Зима начинается в Якутии" состоялась также торжественная церемония передачи символического кубка администрации Рязани, которая стала "новогодней столицей". Рязань - седьмой по счету город, который проведет у себя с 7 декабря по 7 января мероприятия, посвященные Новому году. В передаче кубка с хрустальной снежинкой приняли участие сказочные герои - Дед Мороз, Чысхаан и его внучка Зима, представляющая образ якутской зимы.

Как сообщила ТАСС начальник управления культуры и духовного развития мэрии Якутска Антонида Корякина, Дед Мороз поедет завтра дальше, чтобы продолжить акции зажжения новогодних елок по России.

О проекте

Проект "Новогодняя столица России" при Минкультуры РФ запустили в 2012 году для популяризации въездного и внутреннего туризма в стране. Каждый год города направляют заявки и проходят отбор для получения этого статуса. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. В 2013 году новогодней столицей России была Казань, в 2014 году - Вологда, в 2015 году - Владимир, в 2016 году - Сортавала, в 2017 году - Тамбов, а в 2018 году - Ханты-Мансийск.

В рамках фестиваля "Зима начинается в Якутии" проводятся гастрономический фестиваль "Вкус Якутии", конкурс снежных и ледовых скульптур "Бриллианты Якутии", праздник "Строганина", конкурс детского творчества "Бриллиантовые нотки", спортивные состязания по северному многоборью "Игры народов Севера".