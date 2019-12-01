{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Пскова намерены за пять лет увеличить пассажиропоток аэропорта в 12,5 раз

По словам губернатора Михаила Ведерникова, задачей является достижение 500 тыс. пассажиров в год

ПСКОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области рассчитывают, что аэропорт имени княгини Ольги, расположенный в Пскове и являющийся единственным в регионе, через пять лет увеличит пассажиропоток до 500 тыс. человек, что в 12,5 раз больше текущих показателей. На данный момент аэропортовый комплекс принял порядка 40 тыс. пассажиров, написал в воскресенье на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников по итогам встречи в Москве с заместителем министра транспорта РФ Александром Юрчиком.

"Со следующего года мы начинаем поэтапную реконструкцию нашего [аэропорта]. В проект бюджета 2020 года заложено 25 млн рублей на проектирование работ по ремонту плоскостных сооружений (рулежных дорожек и стоянок). В этом году рейсы Псков-Москва и Псков-Сочи уже дали нам 40 тыс. пассажиров. Наша амбициозная задача выйти через 5 лет на 500 тыс. пассажиров в год", - написал губернатор.

Кроме того, по словам Ведерникова, администрация региона уже договорилась с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым "о совместной организации авиарейсов в Калининград, Краснодар и Анапу". "Теперь нужно включить эти маршруты (а также рейс в Симферополь) в приказ Росавиации на субсидирование направлений из федерального бюджета", - написал Ведерников в "Инстаграмм".

Авиасообщение между Псковом и Москвой было запущено 2 октября 2018 года. По данным пресс-службы администрации Псковской области, запуск рейса позволил региону преодолеть транспортную изоляцию. Маршрут обслуживают отечественные самолеты "Сухой Суперджет 100". За год они совершили 264 вылета. Средняя наполняемость каждого рейса составляет 83%. Ранее губернатор Михаил Ведерников называл авиасообщение с Москвой важнейшим фактором, который определяет не только транспортную доступность, но и экономическое развитие региона. Для запуска авиарейсов при поддержке администрации региона ОАО "Псковавиа" привело техническое состояние аэропорта в нормативное состояние.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа", которая в последние годы находится в кризисе. В октябре Ведерников заявлял, что у компании "есть высокий риск банкротства". В связи с этим власти обратились в правительство РФ и рассчитывают получить 200 млн рублей из федерального бюджета на развитие аэропорта.

Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей. Позже с него начали осуществляться пассажирские перевозки. На данный момент этот объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
Реклама на ТАСС
Конкурс гражданских активистов выявит новых общественных лидеров Ульяновской области
Прием заявок продлится до 15 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС