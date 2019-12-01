Власти Пскова намерены за пять лет увеличить пассажиропоток аэропорта в 12,5 раз

ПСКОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области рассчитывают, что аэропорт имени княгини Ольги, расположенный в Пскове и являющийся единственным в регионе, через пять лет увеличит пассажиропоток до 500 тыс. человек, что в 12,5 раз больше текущих показателей. На данный момент аэропортовый комплекс принял порядка 40 тыс. пассажиров, написал в воскресенье на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников по итогам встречи в Москве с заместителем министра транспорта РФ Александром Юрчиком.

"Со следующего года мы начинаем поэтапную реконструкцию нашего [аэропорта]. В проект бюджета 2020 года заложено 25 млн рублей на проектирование работ по ремонту плоскостных сооружений (рулежных дорожек и стоянок). В этом году рейсы Псков-Москва и Псков-Сочи уже дали нам 40 тыс. пассажиров. Наша амбициозная задача выйти через 5 лет на 500 тыс. пассажиров в год", - написал губернатор.

Кроме того, по словам Ведерникова, администрация региона уже договорилась с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым "о совместной организации авиарейсов в Калининград, Краснодар и Анапу". "Теперь нужно включить эти маршруты (а также рейс в Симферополь) в приказ Росавиации на субсидирование направлений из федерального бюджета", - написал Ведерников в "Инстаграмм".

Авиасообщение между Псковом и Москвой было запущено 2 октября 2018 года. По данным пресс-службы администрации Псковской области, запуск рейса позволил региону преодолеть транспортную изоляцию. Маршрут обслуживают отечественные самолеты "Сухой Суперджет 100". За год они совершили 264 вылета. Средняя наполняемость каждого рейса составляет 83%. Ранее губернатор Михаил Ведерников называл авиасообщение с Москвой важнейшим фактором, который определяет не только транспортную доступность, но и экономическое развитие региона. Для запуска авиарейсов при поддержке администрации региона ОАО "Псковавиа" привело техническое состояние аэропорта в нормативное состояние.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа", которая в последние годы находится в кризисе. В октябре Ведерников заявлял, что у компании "есть высокий риск банкротства". В связи с этим власти обратились в правительство РФ и рассчитывают получить 200 млн рублей из федерального бюджета на развитие аэропорта.

Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей. Позже с него начали осуществляться пассажирские перевозки. На данный момент этот объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.