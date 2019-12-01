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Круизный лайнер "Князь Владимир" впервые прибывает из РФ в тестовом режиме в порт Сухума

Корабль отработает все процедуры по проходу, швартовке и другие технические вопросы

СУХУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Российский круизный лайнер "Князь Владимир" впервые прибудет в порт Сухума в понедельник рано утром, чтобы в тестовом режиме отработать все процедуры по проходу, швартовке и другие технические вопросы в связи с включением со следующего года Сухума в маршрут лайнера. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарий Джиоев в воскресенье, перед отбытием судна из Сочинского порта.

Пятнадцатого февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи государственная компания "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" подписали соглашение о начале круизного сообщения между портами Абхазии и России с 2020 года. Соглашение предполагает заход круизного лайнера, курсирующего по маршруту Сочи - Ялта - Новороссийск - Севастополь, в абхазский порт Сухум.

"Мы добавили Сухум в продолжение своего маршрута, потому что он востребован, и в понедельник зайдем в тестовом режиме в абхазский порт, чтобы отработать всю процедуру: постановку на рейд и швартовку к причалу, пограничный и таможенный контроль. Это делается для того, чтобы запустить маршрут в полную силу в следующей навигации, и чтобы людям было комфортно и просто посетить Абхазию", - сказал Джиоев. Он отметил, что "Абхазия - замечательное место, чтобы ее посетить", планируется, что "маршруты в Сухум будут происходить один раз в месяц, то есть шесть раз в течение следующей навигации".

Порт Сухума на протяжении 26 лет принимал только грузовые корабли, и для подготовки к приему пассажирского лайнера предприятие "Абхазское морское пароходство" провело гидрографические работы, различные инженерные изыскания с привлечением специалистов, в том числе из Росморпорта и других специализированных компаний из РФ, а также местных водолазов. Проведено гидроакустическое исследование, магнитометрия, и в завершение - углубили дно на 8 метров.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками.

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АбхазияРоссия
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