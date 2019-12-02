CNN: снегопады в США привели к отмене 800 авиарейсов

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Более 800 авиарейсов отменены в США из-за снегопадов, обрушившихся на восточное побережье страны. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

По ее данным, из-за снегопадов задерживается вылет порядка 6 тыс. внутренних и международных рейсов. Непогода стала причиной того, что один из самолетов американской авиакомпании Delta Air Lines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту города Баффало (штат Нью-Йорк). По оценкам метеорологов, неблагоприятные погодные условия могут сохраниться в течение понедельника.

В субботу девять человек, в том числе пилот и двое детей, погибли в результате падения небольшого самолета в штате Южная Дакота. Воздушное судно, направлявшееся в город Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), рухнуло вскоре после вылета из местного аэропорта Чемберлен. Причиной происшествия могли также стать неблагоприятные погодные условия.