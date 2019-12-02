{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врачи Приморья начали проводить безинтерфероновую терапию детям с гепатитом С

Лечение для пациентов по новой методике будет бесплатным

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Медики Центра вирусных гепатитов клинической инфекционной больницы Приморья начали проводить современную противовирусную терапию для детей с гепатитом С - без классических препаратов интерферона. Лечение для пациентов по новой методике будет бесплатным, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

"В марте этого в РФ был зарегистрирован современный противовирусный препарат. Как только мы узнали об этом, оперативно стали работать над внедрением безинтерфероновой терапии у себя в медучреждении. Эта схема увеличивает шансы на успех лечения гепатита С по сравнению с классическими препаратами интерферона", - цитирует пресс-служба слова главврача больницы Оксаны Лакомкиной.

Приморский край стал вторым регионом России после Москвы, где подобная терапия стала возможна детям. Первую помощь уже оказали двум 15-летним пациентам, они находятся под наблюдением медиков и получают современные противовирусные препараты. Курс лечения одного пациента составляет от двух до трех месяцев.

"Первые наши юные пациенты - два 15-летних подростка. Планируем, что в следующем году сможем взять на лечение пациентов помладше - 11-12 лет", - отметила Лакомкина.

По данным Центра вирусных гепатитов Приморья, сегодня в регистре больных, страдающих гепатитом С, состоят более 17 тыс. пациентов, среди них 63 ребенка. Помощь пациентам края оказывается в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Замглавы ведомства Олег Понарьин подчеркнул, что в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС