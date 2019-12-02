Врачи Приморья начали проводить безинтерфероновую терапию детям с гепатитом С

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Медики Центра вирусных гепатитов клинической инфекционной больницы Приморья начали проводить современную противовирусную терапию для детей с гепатитом С - без классических препаратов интерферона. Лечение для пациентов по новой методике будет бесплатным, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

"В марте этого в РФ был зарегистрирован современный противовирусный препарат. Как только мы узнали об этом, оперативно стали работать над внедрением безинтерфероновой терапии у себя в медучреждении. Эта схема увеличивает шансы на успех лечения гепатита С по сравнению с классическими препаратами интерферона", - цитирует пресс-служба слова главврача больницы Оксаны Лакомкиной.

Приморский край стал вторым регионом России после Москвы, где подобная терапия стала возможна детям. Первую помощь уже оказали двум 15-летним пациентам, они находятся под наблюдением медиков и получают современные противовирусные препараты. Курс лечения одного пациента составляет от двух до трех месяцев.

"Первые наши юные пациенты - два 15-летних подростка. Планируем, что в следующем году сможем взять на лечение пациентов помладше - 11-12 лет", - отметила Лакомкина.

По данным Центра вирусных гепатитов Приморья, сегодня в регистре больных, страдающих гепатитом С, состоят более 17 тыс. пациентов, среди них 63 ребенка. Помощь пациентам края оказывается в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.