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Всероссийское казачье общество 2 декабря начинает свою работу

Его возглавил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правление Всероссийского казачьего общества, которое по указу президента РФ Владимира Путина возглавил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, в понедельник, 2 декабря, начинает работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Уже прошел 27 ноября совет при президенте по делам казачества, который принял устав, утвердил списочный состав, многие моменты обсудили на совете. Со 2 декабря правление Всероссийского казачьего общества начнет свою работу", - рассказала ТАСС пресс-секретарь Всероссийского казачьего общества Александра Щербакова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества. Долуда также занимает пост вице-губернатора Краснодарского края. Он продолжит возглавлять Кубанское казачье войско до конца 2019 года.

Всего в России 11 реестровых казачьих войск. В ноябре 2018 года их представители, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви утвердили создание Всероссийского казачьего общества.

В начале октября 2019 года руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов сообщил, что общество будет зарегистрировано до конца 2019 года. По его словам, в стране необходимо разработать стратегию развития государственной политики в отношении казачества, поскольку реализация действующей заканчивается в 2020 году.

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