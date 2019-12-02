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В Ереване проходит Российская гастрономическая неделя

Мероприятие можно посетить до 6 декабря

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Мастер-класс президента Национальной ассоциации кулинаров России Виктора Беляева "Тайны кремлевской кухни" состоится в Ереване в рамках Российской гастрономической недели, которая пройдет в армянской столице со 2 по 6 декабря. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции сообщил президент Международного эногастрономического центра, глава оргкомитета Российской гастрономической недели Леонид Гелибтерман.

"Армения - первая из стран СНГ, где будет проходить и, собственно, уже началась российская гастрономическая неделя. К нам приехали очень уважаемые во всем мире и, конечно, в России специалисты, которые возглавляют общественно-профессиональные объединения. В их числе здесь у нас присутствует президент Национальной ассоциации кулинаров РФ Виктор Беляев, человек, который 30 лет проработал на кухне Кремля", - отметил Гелибтерман.

По словам главы оргкомитета мероприятия, Беляев в Ереване проведет мастер-класс под названием "Тайны кремлевской кухни". "А также 3-го декабря буквально на несколько часов в Армению прилетит президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Мы в Ереване проведем круглый стол рестораторов и отельеров", - отметил он.

Гелибтерман также добавил, что в Армению в рамках мероприятия приехали повара из разных регионов РФ, в частности, из Москвы, Архангельска, Ярославля, Пскова и Нарьян-Мара. "Выбор регионов обусловлен тем, что в Армении все думают, что очень хорошо знают Россию, а в РФ - Армению. На самом деле это не так. Мы знаем несколько стереотипных блюд друг друга, и наши шеф-повара расширят наши гастрономические познания", - подчеркнул он.

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АрменияРоссия
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