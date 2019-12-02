ВЦИОМ: каждый второй россиянин доволен своей жизнью

"Каждого второго россиянина устраивает жизнь, которую он ведет (50%), данное значение является максимальным за прошедший год. О частичной удовлетворенности сообщает четверть респондентов - 25%, не удовлетворены своей жизнью 22% россиян", - говорится в материалах опроса.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 50% россиян заявили, что довольны своей жизнью, обратного мнения придерживаются 22% респондентов, следует из данных опроса, опубликованных в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины респондентов (57%) положительно оценивают ситуацию в стране, порядка 35% заявляют об обратном. В будущее четверть россиян смотрит с оптимизмом, 25% опрошенных уверены, что через год их жизнь станет лучше, чем сейчас, еще 41% думают, что ничего не изменится и 23% считают, что жизнь станет хуже.

"Половина опрошенных (48%) думают о своем будущем с беспокойством и тревогой, но есть тренд на снижение <...> Каждый четвертый заявил об оптимистических оценках своего будущего (26%) и почти столько же (23%) не испытывают ни оптимизма, ни беспокойства", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30-31 октября 2019 года, в нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.