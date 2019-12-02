В России рассчитывают на участие Си Цзиньпина в торжествах по случаю 75-летия Победы

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на участие председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящих в мае 2020 года торжествах по случаю 75-летия Победы, которое покажет прочность взаимодействия Москвы и Пекина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Рассчитываем на ваше участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что станет еще одним свидетельством прочной российско-китайской сцепки на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с Си Цзиньпином в понедельник в Пекине.

Патрушев в понедельник назвал интенсивные доверительные контакты между высшим политическим руководством РФ и КНР надежной опорой российско-китайского стратегического партнерства.

"Интенсивные доверительные контакты на высшем уровне остаются важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства, дают возможность эффективно контролировать ход реализации планов и достигать новых договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, своевременно согласовывать позиции по актуальным международным вопросам", - сказал Патрушев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

В начале беседы Си Цзиньпин выразил благодарность Патрушеву за его большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Китаем в области безопасности. "Мы это ценим", - сказал председатель КНР.

Китайский лидер попросил секретаря совбеза РФ передать личный привет президенту России Владимиру Путину. В ответ Патрушев передал привет Си Цзиньпину от российского лидера. По словам секретаря СБ РФ, Владимир Путин высоко ценит дружбу с Си Цзиньпином и "держит на личном контроле достигнутые договоренности".

Новость обновлена (12:53 мск) - добавлены высказывания Си Цзиньпина