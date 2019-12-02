Депутаты предложили запретить рекламу лекарственных препаратов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Необходимо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов. Такое мнение высказал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, выступая на открытии Х Международного форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "За здоровую жизнь".

"Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов", - сказал он.

Нилов отметил, что выезжая в регионы, можно наблюдать, что граждане, нуждающиеся в препаратах, тратят большое количество средств на покупку лекарств. Прежде всего из-за того, что на них сильно влияет реклама.

"Уже бьют тревогу наши фармпроизводители, которые говорят: мы не имеем возможности выделять такие бюджетные средства, имеется в виду свои бюджеты, на продвижение своих товаров. В аптечных сетях мы видим засилие иностранщины, и наши производители не в состоянии выставлять там даже свой товар. Это серьезная проблема, на которую стоит обращать внимание", - добавил он.