{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестную ранее карту Таймыра нашли краеведы из Норильска

На карте отмечены населяющие Заполярье народы, среди которых юряки, якуты и самоеды

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Полномасштабное освоение Таймыра (север Красноярского края) началось несколько веков назад, а не только, как принято считать, в советское время. Свидетельствующую об этом неизвестную ранее рукописную карту, созданную в 1802 году, обнаружили краеведы из Норильска, основатели и руководители "Школы краеведов" Станислав и Лариса Стрючковы.

"Работали в рамках проекта ("Школа краеведов" - прим. ТАСС) в Санкт-Петербурге. В архивах нашли совершенно сумасшедшие документы, в том числе рукописную карту Таймыра 1802 года. Она существует в одном экземпляре. Тогда еще не было развитой картографии, но на карте вычерчен полуостров Таймыр с его реками и поселениями. Узнаваемое побережье Таймыра, устье Енисея, Хатангский, Таймырский, Анабарский заливы. Сетка координат. Карта довольно точная для своего времени. Видно, что чертежник использовал какие-то доступные ему материалы арктических исследований. Возможно, карту редактировал человек, не понаслышке знающий Таймыр", - сказал Станислав Стрючков.

На карте отмечены населяющие Заполярье народы. На левобережье Енисея неизвестный картограф разместил юряков (современные ненцы), в юго-восточной части Таймыра и далее на юг и на восток - якутов. На северной части полуострова отмечены самоеды, так в прошлом русские называли энцев и нганасан.

Гоньба как механизм освоения

По словам Стрючкова, на карте много поселений, расположившихся на берегу рек. Это свидетельствует о том, что Таймыр был заселен очень плотно.

"В атласе азиатской части России начала ХХ века на территории Таймыра также отмечено много поселений. Но, поразительно, на карте 1802 года их раза в два больше. Это все хорошо видно на картах и связано с процессом освоения полуострова, когда государственной заботой было обеспечение транспортного сообщения, для чего ставились станки (поселения - прим. ТАСС) для обывательской и почтовой гоньбы. А еще государство было заинтересовано в пушнине и, соответственно, на наших просторах появились промысловые избы", - сказал собеседник агентства.

Обывательская гоньба, почтовая (казенные перевозки) гоньба - так в дореволюционной России называлась система гужевого транспортного сообщения. На больших трактах и малых дорогах устанавливались земские станции, содержатели которых обязаны были обеспечивать проезжих лошадьми и подводами, съестными припасами и ночлегом.

Согласно воспоминаниям купца, золотопромышленника и исследователя русского Севера Михаила Сидорова, в Туруханском крае, к которому относился тогда и Таймыр, в середине XIX века было 53 станка, где находились жители, занимающиеся почтовой и обывательской гоньбой. На их деятельность ежегодно выделялись средства, причем северные станки получали почти в три раза больше на свое содержание, чем станки южнее Туруханска.

На енисейском севере были и другие особенности. Вместо лошадей, которых тут очень сложно прокормить, использовались ездовые собаки и олени. "Вдоль рек, которые зимой лучше всего использовать для дороги, ставились избы. На 12-15 километров хотя бы одна изба должна была стать", - отметил Станислав.

Город, который был

"В советское время было принято считать, что на Таймыре до прихода советской власти жизни не было. Поэтому и сформировалась хаотичная картина заселения полуострова, смысл которой сводится к тому, что пришел Завенягин (Авраамий Завенягин, советский инженер-металлург, один из организаторов освоения Норильского промышленного района в 1930-е годы - прим. ТАСС) и все стало хорошо. В действительности, государство осваивало эту землю давно и масштабно. Только сейчас мы начинаем выстраивать картинку этого освоения, работы государственной машины той эпохи", - подчеркнула Лариса Стрючкова.

Сейчас исследователи изучают найденную карту, соотносят отмеченные на ней поселения с современными, сравнивают названия. "Дудино" - вероятно, это современная Дудинка, "Караульный" - современный Караул.

Особое внимание приковано к Норильску, к доказательствам существования населенного пункта на месте самого северного города в мире с населением 170 тыс. жителей. Считается, что первый дом будущего города построен в 1921 году во время экспедиции Николай Урванцева, который искал месторождения полезных ископаемых на Таймыре. В 1935 году здесь началась стройка Норильского горно-металлургического комбината. В 1953 году поселок Норильск получил статус города.

"Еще в 1742 году Харитон Лаптев во время своей экспедиции ночевал в действующем станке в Норильске. Там было все для комфортного ночлега. Есть список поселений Хатангского тракта и там также четко поименован станок Норильский. А нам говорят, что Норильска в те годы не было", - сказала Лариса Стрючкова.

Архивные картографические изыскания Стрючковых находят вещественные подтверждения. В прошлые годы с их подачи археологи провели разведку в окрестностях Норильска, на месте предполагаемого существования станка Норильского. Среди находок предметы XIX века: стекло того периода, остатки кожаной обуви, другие материалы.

"Для восстановления истории ценны все крупицы информации, картина общего хаоса при освоении Таймыра не имеет ничего общего с тем, что было на самом деле. И карты и документы это доказывают, это документальное свидетельствование, которое, в дальнейшем, подтверждается археологами и найденными их артефактами", - уверены Стрючковы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Кузнецова сообщила о смерти четырех детей при падении автобуса с моста в Забайкалье
Еще один несовершеннолетний, по словам детского омбудсмена, пострадал и сейчас находится в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС