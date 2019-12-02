На надбавки к пенсии родителей детей-жертв теракта в Беслане направят 5,4 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят в 2020 году 5,4 млн рублей на ежемесячные надбавки к пенсии родителям детей, погибших в результате теракта в бесланской школе. Об этом журналистам в понедельник сообщил врио министра финансов Касполат Бутаев.

"Для доплат к пенсиям пострадавших семей в бесланской трагедии в 2020 году будет выделено 5 млн 400 тыс. рублей. Сумма уже заложена в республиканский бюджет. Минфин принимает все усилия, все попытки, чтобы максимально увеличить ассигнования, облегчить жизнь данной категории населения", - сказал Бутаев.

С соответствующей просьбой в правительство республики ранее обратились родители жертв теракта. Решение о выплатах было принято правительством региона в сентябре.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.