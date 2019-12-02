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Новый год и Рождество - 2020

Деду Морозу в Великий Устюг прислали более 3,6 млн писем

Он старается отвечать на каждое послание

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 3 млн 664 тыс. писем пришло на почту Деда Мороза в Великий Устюг. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС о праздновании Года Белой Металлической Крысы.

Ежедневно ему приходит до нескольких тысяч писем. "У меня целое большое почтовое отделение. И в день приходит от 300 до 10 тыс. писем, к Новому году писем все больше и больше. А так пришло уже более 3 млн 664 тыс. писем", - сказал он.

Дед Мороз старается ответить на каждое послание. "Я стараюсь ответить на каждое письмо, на каждую просьбу. А если сам не могу, то прошу своих близких знакомых, которые мне в этом хорошем деле помогут. <…> Пишут все, от мала и до велика, и даже бабушки под 90 лет, которые просят своим же замечательным внучатам хороших замечательных подарков на Новый год", - добавил волшебник.

Теги
РоссияВологодская областьНовый год и Рождество - 2020
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