Деду Морозу в Великий Устюг прислали более 3,6 млн писем

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 3 млн 664 тыс. писем пришло на почту Деда Мороза в Великий Устюг. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС о праздновании Года Белой Металлической Крысы.

Ежедневно ему приходит до нескольких тысяч писем. "У меня целое большое почтовое отделение. И в день приходит от 300 до 10 тыс. писем, к Новому году писем все больше и больше. А так пришло уже более 3 млн 664 тыс. писем", - сказал он.

Дед Мороз старается ответить на каждое послание. "Я стараюсь ответить на каждое письмо, на каждую просьбу. А если сам не могу, то прошу своих близких знакомых, которые мне в этом хорошем деле помогут. <…> Пишут все, от мала и до велика, и даже бабушки под 90 лет, которые просят своим же замечательным внучатам хороших замечательных подарков на Новый год", - добавил волшебник.