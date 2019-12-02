В Ростове-на-Дону солдат-срочник подделывал справки о смерти родных, чтобы не служить

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части солдата-срочника, фальсифицировавшегося справки о смерти родственников ради получения отпусков и уклонения от службы. Об этом ТАСС сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Новочеркасскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему по призыву войсковой части 11659 гвардии рядовому Андрею Чередниченко. Приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда Чередниченко назначено наказание в виде восьми месяцев содержания в дисциплинарной воинской части", - сообщили в ГВСУ.

В феврале, апреле и июне Чередниченко подавал рапорты с просьбой предоставить отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери. Командир предоставил ему три отпуска по 10 суток. По возвращении из отпуска военнослужащий предоставлял командованию фиктивную копию свидетельства о смерти близкого родственника. "Родной брат, отец и мать военнослужащего живы", - добавили в ГВСУ.

В суде Чередниченко признал вину, однако от дальнейшей дачи показаний отказался.