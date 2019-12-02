Кремль на Новый год украсит 90-летняя ель из Бородинского лесничества

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ель из Бородинского лесничества станет в этом году главной новогодней елкой России. Об сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота - 25 м, размах нижних ветвей - 6 м", - рассказала Крылова. Она уточнила, что елку планируется спилить 13 декабря, а 15 декабря дерево будет отправлено автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля. Пресс-секретарь отметила, что к выбору главной новогодней елки страны специалисты Управления делами президента РФ вместе с правительством Московской области приступили еще летом.

Последние годы Кремль украшает именно живая ель. Так, в декабре 2018 года специалисты выбрали вековое дерево из Щелковского района Московской области, высота которого составляла 27 м.