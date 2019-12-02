Дело в отношении бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гарнизонный военный суд № 235 в особом порядке рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве на 5 млн рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Учитывая особый порядок судебного заседания в отношении нашего доверителя, просим провести слушание дела в закрытом режиме", - сказал адвокат Николай Казанцев. Один из потерпевших не возражал против рассмотрения дела в особом порядке и направил заявление в суд, в котором указал, что гражданский иск он заявлять не желает. Вместе с тем судья Илья Романенков разрешил журналистам присутствовать на заседании, запретив осуществлять фото-, видео- и аудиосъемку. Прокурор также возражал против проведения заседания в закрытом режиме. "Оснований для закрытия судебного заседания не имеется, вопрос о безопасности подсудимого не ставится", - отметил прокурор.

Адвокат мотивировал свою просьбу тем, что в деле его подзащитного имеются данные близких родственников, поэтому в целях обеспечения его безопасности необходимо провести судебное заседание в закрытом режиме. "В деле имеются сведения о наличии смягчающих вину обстоятельств с самого первого дня расследования дела", - подчеркнул защитник. Поддержал ходатайство также сам подсудимый. Как стало известно в судебном заседании в понедельник, Горринг имеет звание подполковника.

Дело Горринга было расследовано Главным следственным управлением СК России по Московской области. В ходе предварительного следствия он дал признательные показания. Особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон, в ходе которых стороны попросят о справедливом по их мнению наказания для Горринга.

По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Деньги переводились на счета фирм однодневок с июня 2009 года по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал переводить деньги за покровительство, обвиняемый, действуя, в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал более 5 млн рублей.

15 февраля 2011 года Ганижев получил от предпринимателя деньги и должен был их передать Газейкину, но был задержан. На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде. Позже он скрылся и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 марта 2019 года он был задержан в столичном аэропорту Внуково.