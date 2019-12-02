Михалков считает, что Пугачевой рано играть в его фильме комическую старуху

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков по-прежнему не готов снять в своем фильме народную артистку СССР Аллу Пугачеву в амплуа комической старухи. Слова Михалкова ТАСС привели в понедельник в пресс-службе режиссера в ответ на просьбу прокомментировать высказывание певицы.

В интервью Первому каналу Пугачева 29 ноября рассказала об обещании Михалкова снять ее в фильме: "Никита Сергеевич мне обещал, что он меня снимет только в роли комической старухи. И когда я ему напоминаю, он мне говорит: "Ты стань сначала старухой, а потом уже напоминай мне". При этом певица считает, что при помощи грима она может перевоплотиться и в "дряхлую старушонку, и в очень юную девчонку". Она предложила "сделать такой фильм - с детства до старости, комедию хорошую".

"Милая Алла, - обратился Михалков к Пугачевой. - Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой как всегда. А уж старуху-то сыграть - ты всегда успеешь, это дело наживное".

Алла Пугачева - лауреат Государственной премии РФ (1995), певица и актриса, исполнительница песен "Миллион алых роз", "Арлекино", "Эй вы, там, наверху!" и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки. В 2019 году певице исполнилось 70 лет.