Более 18,8 млн рублей направят на обучение плаванию детей в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии выделили более 18,8 млн рублей на обучение плаванию учащихся младших классов, сообщил в понедельник журналистам глава республики Михаил Игнатьев.

"Указ "О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей" направлен на обучение плаванию учащихся, прежде всего младшего школьного возраста. Ежегодно на бесплатной основе планируется обучать плаванию порядка 15 тыс. детей", - сказал Игнатьев.

Занятие планируют проводить на базе бассейнов, находящихся на балансе физкультурно-спортивных комплексов (ФОК) и образовательных учреждений республики. В муниципалитетах, не имеющих бассейнов, местные власти будут заключать договоры с ФОК близлежащих районов о предоставлении плавательных бассейнов на безвозмездной основе. Для проведения занятий будут обучены 59 инструкторов.

"В летнее время на Московской набережной Чебоксар и на набережной Новочебоксарска будет также организована работа по обучению детей плаванию и безопасному поведению на воде", - уточнил Игнатьев.

Плавание в республике является одним из приоритетных видов спорта. В школах Чувашии по поручению главы региона реализуется проект "Я умею плавать". С 2014 года по 2019 год в республике было построено семь бассейнов.