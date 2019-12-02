В Минюсте считают, что аттестация экскурсоводов и гидов не должна быть избыточной

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минюст России предлагает не делать избыточными требования для обязательной аттестации гидов и инструкторов-проводников. Об этом говорится в опубликованном докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения за 2018 год.

Минюст констатировал, что сейчас нормы, регламентирующие права, обязанности и ответственность гидов и инструкторов-проводников, отсутствуют, а вопросы обеспечения безопасности туристов носят рекомендательный характер. В связи с этим, отметили в министерстве, введение обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников позволит "упорядочить их деятельность, повысить степень защиты интересов потребителей туристских услуг, обеспечить безопасность туристов при прохождении туристских маршрутов повышенной опасности, создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг".

В Минюсте напомнили, что в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" предлагается внести поправки о том, что услуги гидов и проводников можно оказывать исключительно при наличии аттестата, подтверждающего квалификацию, требования к уровню образования, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков. Кроме того, услуги инструкторов-проводников не смогут оказывать ранее судимые за тяжкие преступления против личности. Перед получением аттестата инструктор-проводник должен пройти обучение по оказанию первой помощи, иметь медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к работе.

"Указанные предложения, сформулированные Минэкономразвития России, нуждаются в дополнительной проработке и общественном обсуждении с привлечением независимых экспертов и представителей бизнес-сообщества, в том числе во избежание установления избыточных требований", - считают в Минюсте. Там также предложили учесть международный опыт и провести оценку регулирующего воздействия.