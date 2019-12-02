Смертность на платных трассах в России за 11 месяцев снизилась на 17,8%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Смертность на платных дорогах, находящихся в управлении госкомпании "Автодор", за 11 месяцев 2019 года снизилась на 17,8%, а количество ДТП - на 7,4% . Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"За 11 месяцев 2019 года количество аварий на дорожной сети Государственной компании "Автодор" уменьшилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Принятые дорожниками меры позволили также снизить тяжесть последствий ДТП: количество пострадавших сократилось на 5,3%, погибших - на 17,8%", - сообщили в пресс-службе "Автодора".

При этом в госкомпании уточнили, что в 2019 году в рамках программы по ремонту и капитальному ремонту было отремонтировано 391,7 км дорог, что на 40 км больше запланированного. "Теперь 81,5% сети от общей протяженности автомобильных дорог государственной компании соответствуют нормативам", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того в "Автодоре" напомнили, что на платных автодорогах госкомпании круглосуточно дежурят аварийные комиссары, которые оказывают автомобилистам не только техническую поддержку, но и первую медицинскую помощь.

ГК "Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.