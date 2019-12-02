Алиев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в Забайкалье

БАКУ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей в ДТП в Забайкалье.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия в Забайкалье. Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, текст которой размещен в понедельник на сайте главы азербайджанского государства.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита 1 декабря упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. В результате аварии, по последним данным МЧС, погибли 19 человек, 22 пострадали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.