Прокурор попросит срок наказания Горрингу 11 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гособвинение 11 декабря попросит 235 гарнизонный военный суд назначить наказание бывшему первому заместителю главы Росгеологии Руслану Горрингу, обвиняемому в мошенничестве на 5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где в особом порядке рассматривается дело обвиняемого.

"Суд объявляет перерыв до 14:00 мск 11 декабря", - сказал судья Илья Романенков.

На следующем заседании, как ожидается, гособвинение попросит суд о наказании, которое считает справедливым для подсудимого, Горринг и его адвокаты выразят свое отношение по существу обвинений. Экс-чиновник выступит с последним словом, а затем суд назначит дату оглашения приговора.

Дело Горринга расследовало Главное следственное управление СК России по Московской области. В ходе предварительного следствия Горринг дал признательные показания. Особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины и предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон, в ходе которых они просят о справедливом, по их мнению, наказании.

По данным следствия, Руслан Ганижев (впоследствии сменил фамилию на Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Деньги переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал переводить деньги за покровительство, обвиняемый, действуя, в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал более 5 млн рублей.

15 февраля 2011 года Ганижев получил от предпринимателя деньги и должен был их передать Газейкину, но был задержан. На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде. Позже он скрылся и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден на реальный срок. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 марта он был задержан в столичном аэропорту Внуково.

Позиции сторон

В суде в понедельник были оглашены письма с просьбами о смягчении срока наказания подсудимому и описаниями благотворительной деятельности Горринга. Их прислали в том числе клиника женского здоровья в Ингушетии, детский центр развития и так далее. Также стало известно, что мать Горринга в счет причиненного ущерба перевела 250 тыс. рублей. В качестве положительных характеристик был приобщен ряд документов и информация о награждении его медалями за отличие в военной службе 2-й и 3-й степеней. На иждивении у Горринга находятся четверо малолетних детей.

По словам адвоката Николая Казанцева, с момента возбуждения уголовного дела его подзащитный был основным свидетелем, Горринг "посильно и последовательно" способствовал расследованию преступления, подтвердил причастность других лиц к его совершению и никогда не находился в розыске. "Благодаря показаниям Горринга, Газейкин переменил свои первоначальные показания о невиновности", - отметил адвокат.

Гособвинитель заявил, что на одном из допросов обвиняемый отказался от дачи показаний, до задержания скрылся от следствия и на момент ареста вся доказательная база в его деле уже имелась.