Путин наделил родителей погибшего на производстве правом на страховую выплату

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий родителей застрахованного лица безусловным правом на получение единовременной страховой выплаты после его смерти в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон направлен на повышение уровня социальной защиты родителей, потерявших детей в результате несчастного случая на производстве. Устанавливается безусловное право родителей, потерявших детей в результате несчастного случая на производстве, на получение наряду с несовершеннолетними детьми и супругой (супругом) умершего застрахованного единовременной страховой выплаты, выплачиваемой этим лицам равными долями.

В настоящее время такое безусловное право имеют лишь несовершеннолетние дети умершего застрахованного, иждивенство которых не требует доказательств. Согласно действующему законодательству, право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая имеют в том числе один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. Все эти группы объединены в один абзац закона, размер выплаты составляет 1 млн рублей. Поэтому при определении круга лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного, может возникнуть правовая коллизия и затруднения в правоприменительной практике.

Закон выносит в отдельный абзац статьи о праве на единовременные страховые выплаты обоих родителей и супруга (супругу) умершего (умершей).