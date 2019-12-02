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Чемпионат WorldSkills

В Великом Новгороде открылись первые мастерские по мировым стандартам WorldSkills

Они посвящены малярным работам и реставрации дерева

ТАСС, 2 декабря. Первые в Новгородской области мастерские по мировым стандартам обучения WorldSkills открылись на базе регионального строительного колледжа, они посвящены малярным работам и реставрации дерева. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Новгородском строительном колледже прошло торжественное открытие новых мастерских по стандартам WorldSkills. В новых мастерских будущие мастера отделочных строительных и декоративных работ будут учиться колеровать краску, изучать цветовые системы, оборудование и новые методики в работе. А будущие реставраторы смогут изготавливать фрагменты рельефной резьбы, изучать технику гравировки", - отмечается в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, две открытые мастерские стали первыми в регионе, где используются мировые стандарты WorldSkills. "Сейчас [создаются] еще три мастерских: одна в Боровичском автомобильно-дорожном колледже, еще две в политехническом колледже НовГУ ("Обслуживание транспорта и логистика", "Информационно-коммуникационные технологии")", - уточнила собеседница агентства.

Мастерские будут задействованы на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в Новгородской области с 10 по 14 декабря в Великом Новгороде, Боровичах и Старой Руссе.

"Совершенствование материально-технической базы в наших колледжах и техникумах - это в первую очередь огромный толчок в развитии среднего профессионального образования региона. Новые мастерские зададут совершенно другой уровень подготовки кадров. Все оборудование здесь - самое современное. Уже четыре года мы развиваем в регионе движение "Молодые профессионалы", наши ребята показывают хорошие результаты. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы студенты новгородских колледжей получили шанс попасть в число лидеров нашей страны", - цитирует пресс-служба министра образования региона Евгению Серебрякову.

Новгородская область в движении WorldSkills

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.

Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года. За это время на ее территории прошло два региональных чемпионата рабочих профессий, отборочные соревнования по ветеринарии и туризму. Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал о намерениях региона принять на своей территории финал чемпионата в 2021 году. К этому времени в регионе должен открыться первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки, в том числе по компетенциям, соответствующим стандартам WorldSkills.

Теги
РоссияWorldSkillsНовгородская область
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