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В Бельгии родился белый носорог

В зоопарке Pairi Daiza также беременна еще одна самка

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. В крупнейшем бельгийском зоопарке Pairi Daiza на юге страны родился белый носорог. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе зоопарка.

"Очаровательный маленький самец родился ранним утром в понедельник, 25 ноября. Мама Мадиба и малыш чувствуют себя хорошо", - отметили там, добавив, что это уже второй детеныш Мадибы. Первого она родила в 2016 году, но его перевели в зоопарк в Малаге (Испания) в рамках европейской программы разведения в неволе вымирающих видов животных.

Кроме того, в зоопарке сообщили, что еще одна самка в настоящее время беременна. Рождение детеныша белого носорога ожидается до конца текущего года. "В обоих случаях речь идет о естественной беременности", - уточнили в зоопарке.

Белый носорог - четвертое по величине сухопутное животное на планете после представителей семейства слоновых: саванного слона, азиатского слона и лесного слона. Это огромное млекопитающее - масса самцов достигает 4,5-5 тонн, а длина тела - 4,2 м.

По данным Международного союза охраны природы, общая численность белых носорогов в дикой природе в конце 2010 года составляла чуть более 20 тыс. особей. Обитает это животное в двух удаленных друг от друга частях Африки. Первая - ЮАР, Намибия, Зимбабве, Мозамбик. Вторая - северо-восточные районы Демократической Республики Конго и Южный Судан. Отсюда и подвиды белых носорогов - южный и северный.

Южный белый носорог едва сумел избежать полного вымирания. В северном же районе его обитания на конец ноября 2015 года оставалось всего трое животных: две самки и самец Судан в заповеднике Кении. 19 марта 2018 года в Кенийском заповеднике умер последний самец северного белого носорога. Теперь осталось два носорога - дочь и внучка Судана, Наджин и Фату.

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