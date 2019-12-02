Всемирный конгресс информационных агентств в 2022 году впервые в истории пройдет в Африке

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Следующий Всемирный конгресс информационных агентств (ВКИА) впервые в истории пройдет в Африке. Такое решение приняли в понедельник в британской столице участники Всемирного совета информационных агентств (ВСИА), отдав право провести международную встречу марокканской Касабланке.

В борьбе за возможность организовать конгресс в 2022 году участвовала также столица ОАЭ, Абу-Даби. После просмотра презентаций и жарких дискуссий члены ВСИА провели голосование, дав зеленый свет на проведение седьмого всемирного конгресса в крупнейшем городе североафриканской страны.

"Решению в немалой степени способствовала активность африканских агентств в целом и марокканского агентства Maghreb Arabe Press (МАP), в частности, на организованной ТАСС в Сочи в прошлом месяце встрече глав информационных агентств", - сказал после голосования директор коммуникаций и сотрудничества МАP Рашид Тиджани. "Наш опыт в кооперации с ТАСС поможет нам в организации конгресса", - добавил он.

"Очень хорошо, что конгресс пройдет на Африканском континенте, где он не был никогда, - заявил в свою очередь первый заместитель генерального директора ТАСС и вице-президент ВСИА Михаил Гусман. - Это говорит о возросшей роли Африки в современном мире, а свидетельством этого является прошедший в Сочи в октябре саммит Россия - Африка".

Впервые ВКИА состоялся в 2004 году в Москве по инициативе ТАСС, в той встрече приняли участие 115 информационных служб из 100 стран мира. Затем конгрессы прошли в Эстепоне (Испания, 2007 год), Буэнос-Айресе (Аргентина, 2010), Эр-Рияде (Саудовская Аравия, 2013), Баку (Азербайджан, 2016). В июне этого года ВКИА был проведен в столице Болгарии, Софии.