Путин подписал указ о праздновании в 2023 году юбилея Горного университета в Петербурге

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году мероприятий, посвященных 250-летию Санкт-Петербургского горного университета. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана соответствующих мероприятий. Органам власти регионов рекомендовано принять участие в этой работе.

21 октября (1 ноября) 1773 года императрица Екатерина II, претворяя в жизнь идеи Петра I и Михаила Ломоносова о подготовке инженерных кадров для развития горнозаводского дела, написала на указе о создании инженерного училища по горной части: "Быть по сему". Эта дата стала днем рождения не только Горного университета, но и во многом всего высшего технического образования России.