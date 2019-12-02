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Медведев осмотрел театр "Et Cetera"

Экскурсию для премьер-министра провел директор театра Юрий Кравец

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев осмотрел театр "Et Cetera", небольшую экскурсию для него провел директор театра Юрий Кравец. Премьера сопровождали вице-премьер Ольга Гололец и глава Минкульта Владимир Мединский.

В этом театре под председательством Медведева с участием руководителей министерств и ведомств в понедельник состоялось совещания по вопросам реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. В расширенном формате в его работе приняли участие представители бизнеса и общественных организаций - замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов, вице-премьер РФ Константин Чуйченко, глава Минюста Александр Коновалов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава "Опоры России" Александр Калинин и глава РСПП Александр Шохин. Они ответили на вопросы представителей надзора, бизнеса и общественности.

Как ожидается, по окончании встречи участники совещания посмотрят спектакль "Ревизор" на сцене театра "Et Cetera".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГолодец, Ольга ЮрьевнаМединский, Владимир РостиславовичРоссия
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