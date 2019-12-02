Волонтеры вместе с известными спортсменами благоустроили территорию Дома ребенка в Сочи

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Волонтеры в рамках полезной программы Международного форума добровольцев в Сочи вместе с футболистом Дмитрием Сенниковым и с мастером спорта по боксу Эльдаром Кенкерли приняли участие в благоустройстве территории Дома ребенка и покормили животных в "Сафари-парке". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе форума.

Сегодня стартовал нулевой день форума, в течение которого в Сочи съехались волонтеры из 80 стран мира. В аэропорту добровольцев встречали организаторы форума. В зоне для встречающих были расположены стенды с информационными табличками на русском и английском языках. Стартовый день, как рассказали в пресс-службе, посвятили полезной программе, предполагающей оказание реальной волонтерской помощи городским объектам.

"Волонтеры занимались помощью по благоустройству территории Дома ребенка. К ним присоединись футболист Дмитрий Сенников и Эльдар Кенкерли, чемпион России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по боксу", - сообщили в пресс-службе.

Волонтеры со спортсменами собрали листья на территории учреждения, покрасили объекты и убрались на детской площадке. Кроме того, почетные гости поделились своим опытом волонтерской деятельности. Дом ребенка посетили десять добровольцев.

В рамках полезной программы в течение дня участники форума также посетили "Сафари-парк". Волонтеры покормили животных и оказали помощь сотрудникам парка. В мероприятии приняли участие более 50 человек.

Во вторник начнется основная деловая программа форума добровольцев. Она предусматривает дискуссионные секции, общественные обсуждения, мастер-классы и встречи с представителями экспертного сообщества.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит со 2 по 5 декабря в Сочи. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, в этом году свой пятилетний юбилей отмечают Всероссийский форум добровольцев, который впервые состоялся именно в Сочи, а также XXII зимние Олимпийские игры. В мероприятии принимают участие более семи тысяч волонтеров из 80 стран мира, среди которых лидеры добровольческих объединений, руководители волонтерских проектов и представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов. С 2019 года Форум является частью Федерального проекта "Социальная активность" Национального проекта "Образование" и подводит итоги проделанной работы по развитию волонтерства и вовлечению граждан Российской Федерации в добровольческую деятельность.