Госучреждения в Самоа закроют на два дня из-за эпидемии кори

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Самоа объявило о том, что работа всех государственных органов и служб будет прекращена на два дня, чтобы госслужащие могли сосредоточиться на кампании по вакцинации против кори. Как сообщается на странице правительства страны в Twitter, все ведомства и учреждения будут закрыты 5 и 6 декабря.

"Все государственные службы [Самоа] будут закрыты 5 и 6 декабря, чтобы все государственные служащие могли оказать помощь в проведении массовой кампании по вакцинации жителей страны. Исключение составляют только сотрудники коммунальных служб", - сказал премьер-министр страны Туилаепа Саилеле Малиелегаои накануне вечером в своем обращении к нации.

По данным Министерства здравоохранения Самоа, на сегодняшний день в стране зарегистрирован 3881 случай заболевания корью, 153 из них - за последние сутки. От кори умерли 55 человек, 48 из которых - дети в возрасте до четырех лет. Порядка 200 человек, заболевших корью, доставлены в больницы страны, в том числе 19 тяжелобольных детей, которые находятся в реанимации.

В стране объявлен карантин и чрезвычайное положение, закрыты школы и детские дошкольные учреждения. Медицинский персонал и вакцины против кори были предоставлены из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Франции, Китая, Норвегии, Японией, США и Французской Полинезией. За последние две недели в островное государство были доставлены около 200 тыс. доз вакцин, однако за время массовой вакцинации (началась 20 ноября) прививки против кори удалось сделать лишь 58 тыс. человек.

16 октября Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии кори в стране - после того как 13 октября была зарегистрирована первая смерть от этой болезни.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры (до 40 градусов), сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. Больной перестает быть заразным после четвертого дня, когда начинает спадать температура.