Больница в Приамурье не согласна с выводами Роспотребнадзора о заражении детей гепатитом С

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Амурская областная больница не согласна с выводами эпидемиологического расследования о своей виновности в заражении онкобольных детей гепатитом С. Об этом во вторник сообщили ТАСС в юридической службе АОДКБ.

По акту эпидрасследования, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, из-за нарушений санитарного режима в больнице в период с 2000 по 2018 годы заразились гепатитом 169 детей, проходивших лечение. Этот акт был представлен на судебное заседание по иску родителя одного из зараженных гепатитом С онкобольных детей.

В Благовещенске идут суды по исковым заявлениям к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) о компенсации морального ущерба родителям онкобольных детей с выявленным сопутствующим заболеванием гепатитом С. Всего подано 24 заявления. Ответ на вопрос, где и каким образом могли заразиться дети, должна была дать экспертиза, так как пациенты выезжали на лечение в другие медучреждения за пределы региона.

"В настоящее время ГАУЗ АОДКБ подготовлены письменные возражения на акт эпидемиологического расследования №55 от 8 ноября 2019 года. На наш взгляд в акте имеются существенные недочеты и грубые нарушения, что может повлечь за собой отмену результатов проверки. Возражения поданы в управление Роспотребнадзора по Амурской области 25 ноября 2019 года, копии предоставлены в министерство здравоохранения Амурской области, прокуратуру Амурской области и следственное управление следственного комитета России по Амурской области", - сказали в юридической службе АОДКБ.

Также там уточнили, что в возражениях указаны недочеты, а именно - не сходятся цифры, даты, опровергнуты гипотезы, представлено экспертное заключение профессора-доктора биологических наук.

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении АОДКБ, был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Документы детей отправили в клиники в центре страны для получения консультаций специалистов по тактике лечения.