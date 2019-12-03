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Мэрия Петропавловска-Камчатского рекомендует сократить занятия в школах из-за снегопада

В мэрии порекомендовали сократить время уроков до 30 минут

ТАСС, 3 декабря. Администрация Петропавловска-Камчатского в среду рекомендовала директорам школ города сократить количество и длительность уроков во второй смене в связи с пришедшим на полуостров снегопадом. Об этом во вторник сообщается на сайте мэрии.

"В связи с ухудшением погоды - усилением ветра и снегопада - руководителям школ Петропавловска-Камчатского рекомендовано сократить время уроков до 30 минут, а также сократить количество уроков второй смены во всех классах", - говорится в сообщении.

В понедельник региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило на Камчатке предупреждение о снегопаде и метелях с сильным ветром, которые прогнозировались на вторник на юге региона. Как рассказали ТАСС в ведомстве, согласно прогнозу, сильные снегопады сохранятся в регионе в течение двух суток, смещаясь с южной части края на север. Сила ветра на юго-западном побережье во вторник порывами достигала 32 м/с.

По данным мэрии, с началом снегопада утром во вторник на основные магистрали Петропавловска-Камчатского выходит спецтехника различного назначения. Руководителям предприятий и организаций, расположенных в краевой столице, рекомендуется принять необходимые меры по обеспечению готовности к расчистке территорий. Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах.

Теги
РоссияКамчатский край
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