Умер лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американский исследователь Роберт Мэсси, лауреат Пулитцеровской премии и автор ряда книг об истории России, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По словам родственников историка, он страдал от болезни Альцгеймера. Мэсси умер в своем доме в городе Эрвингтон (штат Нью-Йорк).

Как отмечает агентство, известность Мэсси принесла вышедшая в 1967 году книга "Николай и Александра" о российском императоре Николае II. Она позже была экранизирована.

Мэсси в 1981 году был удостоен Пулитцеровской премии за лучшую биографию. Отмечена была его книга о российском императоре Петре I. По ее мотивам позже был создан сериал. Он получил три награды Emmy.

В 2012 году историк стал лауреатом премии американского отделения "ПЕН-центра" за книгу "Екатерина Великая".

Мэсси родился в 1929 году в городе Лексингтон (штат Кентукки). Он изучал американскую и европейскую историю в Йельском и Оксфордском университетах.