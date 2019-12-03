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Умер лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси

Известность исследователю принесла вышедшая в 1967 году книга "Николай и Александра" о российском императоре Николае II

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американский исследователь Роберт Мэсси, лауреат Пулитцеровской премии и автор ряда книг об истории России, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По словам родственников историка, он страдал от болезни Альцгеймера. Мэсси умер в своем доме в городе Эрвингтон (штат Нью-Йорк).

Как отмечает агентство, известность Мэсси принесла вышедшая в 1967 году книга "Николай и Александра" о российском императоре Николае II. Она позже была экранизирована.

Мэсси в 1981 году был удостоен Пулитцеровской премии за лучшую биографию. Отмечена была его книга о российском императоре Петре I. По ее мотивам позже был создан сериал. Он получил три награды Emmy.

В 2012 году историк стал лауреатом премии американского отделения "ПЕН-центра" за книгу "Екатерина Великая".

Мэсси родился в 1929 году в городе Лексингтон (штат Кентукки). Он изучал американскую и европейскую историю в Йельском и Оксфордском университетах.

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