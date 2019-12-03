Ученый в Сахалинской области разработал сайт для слежения за землетрясениями в ДФО

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ученый-сейсмолог Андрей Степнов вместе с командой специалистов в Сахалинской области разработал итернет-сайт для сбора информации о землетрясениях в Дальневосточном федеральном округе, где подземные толчки происходят регулярно. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба правительства Сахалинской области.

В настоящее время в сейсмоактивном регионе оповещения о землетрясениях появляются только на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Kvert, а также региональных управлений МЧС. Как отмечает автор проекта, новый сайт Eqalert.ru предоставит обычным жителям Дальнего Востока больше информации о землетрясениях.

"На нем (сайте - прим. ТАСС) размещают данные о землетрясениях и сейсмической активности на территории всего федерального округа. Создали сайт, мобильное приложение и специальные сервисы. Сейчас это целая система. Если где-то на территории Дальнего Востока станции регистрируют землетрясения, то данные автоматически публикуются на сайте. Кроме того, жители могут заполнить специальный опросный лист, который помогает выяснить, насколько мощными были землетрясения по их личным ощущениям. На основе этой информации эксперты корректируют данные", - говорится в сообщении.

Сайт заявлен в номинации "Технологические новации" в конкурсе "Звезда Дальнего Востока", который проводится в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве".

"Проект сахалинских ученых возник в ответ на природные вызовы Дальнего Востока и, безусловно, является важным для области - и экономически, и социально. Насколько мы знаем, в дальнейшем компания рассматривает возможность выйти на международный рынок, предложить свои услуги в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Дальневосточного фонда высоких технологий, члена жюри премии Руслана Саркисова.

Премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве", который открывается в эти дни в столице.