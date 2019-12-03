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Фермеры Приморья получили более 400 млн рублей компенсаций после летнего паводка

Общая сумма компенсаций составила более 400 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Фермеры Приморья получили компенсации из федерального бюджета после паводка, который произошел в регионе летом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

По данным властей, из-за стихии, которая обрушилась на регион в июле и августе, сильнее всего пострадали сельхозпроизводители Дальнереченского, Октябрьского, Надеждинского, Пограничного районов, Уссурийска, Партизанска и Лесозаводска. Из-за ливней были подтоплены более 10 тыс. гектаров сельхозугодий. В Хасанском районе пострадали предприятия аквакультуры. В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Также он распорядился выделить бюджетам регионов субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.

"На компенсацию ущерба из федерального бюджета было направлено 403,5 млн рублей. В том числе более 375 млн рублей - по объектам растениеводства, на аквакультуру - 64,5 млн рублей, личным подсобным хозяйствам выплачено более 5 млн рублей. Также компенсированы расходы по лизинговым платежам и части кредитов", - сообщила пресс-служба, сославшись на информацию департамента сельского хозяйства и продовольствия.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.

В Приморском крае из-за затяжных дождей с 19 июля были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, сходу селей во Владивостоке.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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