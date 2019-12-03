Путин поздравил работников отрасли с юбилеем атомного ледоколостроения

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских кораблестроителей, работников атомной промышленности и ветеранов отрасли с юбилеем атомного ледоколостроения. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ровно шестьдесят лет назад, 3 декабря 1959 года, был принят в эксплуатацию атомный ледокол "Ленин" - первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой. Его создание стало этапным событием в истории мирового судостроения и по праву считается Днем рождения атомного ледокольного флота. Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря высочайшей компетентности и ответственному отношению к делу специалистов в самых разных отраслях отечественной экономики, фундаментальной и прикладной науки. За прошедшее время атомный ледокольный флот внес поистине уникальный вклад в освоение Арктики, в создание условий для надежной работы Северного морского пути", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что современные ледоколы обеспечивают безопасное и непрерывное судоходство в высоких широтах, являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы. Путин добавил, что перед работниками отрасли стоят важные задачи, для эффективного решения которых на верфях Балтийского завода строятся сразу три мощных ледокола, а также проектируются суда нового поколения.

Президент выразил уверенность, что профессионализм российских корабелов и ученых, их приверженность трудовым традициям позволят и впредь добиваться прорывных свершений на арктическом направлении, обеспечивать лидерство России в освоении Севера, в мирном использовании атома.