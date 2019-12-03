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Путин поздравил коллектив Института Африки РАН

Российский президент отметил профессионализм специалистов института

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Института Африки Российской академии наук (РАН) с 60-летием со дня образования. Поздравительная телеграмма президента опубликована во вторник на сайте Кремля.

"За прошедшие десятилетия институт прочно утвердился в числе ведущих мировых центров изучения Африканского континента. В его стенах трудится коллектив уникальных специалистов, отличающихся высоким профессионализмом, системным и творческим подходом к проблемам современной африканистики", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил важность аналитических наработок института, которые востребованы разными ведомствами, в том числе Министерством иностранных дел РФ, они помогают в решении внешнеполитических и внешнеэкономических задач. "Это в полной мере подтвердилось в ходе подготовки недавнего саммита Россия - Африка, который ознаменовал выход отношений нашей страны с африканскими партнерами на качественно новый уровень", - добавил он.

Президент отметил, что государства Африки в условиях роста темпов социально-экономического развития, "играют все более весомую роль в международных делах". "В этих условиях возрастает значимость комплексного научного изучения происходящих там процессов. Убежден, что сотрудники Института Африки РАН с честью справятся с поставленной задачей", - заключил он.

Институт создан в 1959 году, с тех пор его сотрудники занимаются исследованием исторических, социально-политических, экономических, этнокультурных проблем нескольких десятков независимых государств, появившихся на Африканском континенте в результате крушения колониальной системы. За этот период была создана солидная научная база развития советско-африканских, а впоследствии российско-африканских отношений. Первым директором института стал его основатель Иван Потехин, с 2016 года институт возглавляет член-корресподент, доктор экономических наук, профессор Ирина Абрамова. В Институте работают 158 научных сотрудников, среди них один академик, четыре член-корреспондента, 18 докторов наук, 62 кандидата наук, три профессора.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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